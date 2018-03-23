طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتظهر بعض السحب شرقا وجنوبا ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة.

كما توقع المركز أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية

وقد يتشكل الضباب الخفيف وستكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 22 / 30 كم/ساعة بوجه عام.

وعن حالة البحر لفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:17 والمد الثاني عند الساعة 05:44 والجزر الأول عند الساعة 11:52 والجزر الثاني عند الساعة 22:49 .

أما بحر عمان فسيكون خفيفا إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:28 والمد الثاني عند الساعة 02:16 والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 21:05 .