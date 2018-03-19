مرسوم لرئيس الدولة بتعيين رئيس محكمة استئناف وقاضيين بالمحاكم الاتحادية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله –المرسوم الاتحادي رقم 58 لسنة 2018م بتعيين القاضي عبد الله كرم أحمد على رئيس بمحكمة استئناف على الفئة الأولى.

كما نص المرسوم الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة علي تعيين القاضي ناصر راشد أحمد الرمسي المرزوقي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة، والقاضي إبراهيم محمد عبد الله العلي قاضي ابتدائي على الفئة الثالثة.

وقد أدى القضاة اليمين القانونية أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل بحضور المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي.

وقد رحب معالي وزير العدل بالقضاة الجدد، مؤكدا على أهمية دور أعضاء السلطة القضائية ومسئولياتهم في تحقيق العدالة، في إطار الحرص الدائم على تطبيق نصوص الدستور والقوانين المرعية كأساس للأداء في العمل القضائي.