"الأرصاد" يدعو مستخدمي الطرق إلى الحيطة والحذر

يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الوسطى خلال الفترة من الساعة 02:00 بعد منتصف الليل ويستمر حتى 09:00 من صباح يوم غد السبت.

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة غداً صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبراً أحيانا وتزداد كميات السحب على المناطق الساحلية والجزر والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط ليلاً على البحر غرباً في الخليج العربي.. وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف وحركة الرياح جنوبية غربية - جنوبية شرقية/12 - 25 / 32 كم/ساعة في البداية وتكون شمالية غربية/20 - 36 / 44 كم/ساعة خاصة على البحر اخر الليل والصباح الباكر.

أما البحر في الخليج العربي فيكون خفيفاً إلى متوسط الموج يضطرب مع آخر الليل فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:07 والمد الثاني عند الساعة 02:09 والجزر الأول عند الساعة 19:44 والجزر الثاني عند الساعة 07:35

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:48 المد الثاني عند الساعة 22:13 والجزر الأول عند الساعة 15:55 الجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

يناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب والذي يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية الوسطى خلال الفترة من الساعة 02:00 بعد منتصف الليل ويستمر حتى 09:00 من صباح يوم غد السبت.