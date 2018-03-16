الرئيس الفرنسي : الثقافة حجر الزاوية في العلاقات الفرنسية الإماراتية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الثقافة هي حجر الزاوية في العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات معبرا عن سعادته لاستثمار البلدين بشكل موسع في المجال الثقافي من خلال دعم مشاريع الترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية.

وقال ماكرون في تصريح لـ " وام " في باريس - خلال زيارته لجناح دولة الامارات في معرض باريس الدولي للكتاب واستقبله صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا هي نموذج للعلاقات الناجحة بين الدول معربا عن أمله في أن تأخذ الثقافة مزيدا من الحيز في كل مشاريع التعاون الكبيرة التي ستجمع البلدين الصديقين.

وأضاف " أنا سعيد جدا بوجودي في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهي المعروفة باستثمارها في كتب اللغة الفرنسية والترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية.. وهذه المسألة اعتبرها مهمة جدا وتجعلني أشعر بالفخر خاصة انها تأتي بعد أشهر قليلة على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وأيضا بمناسبة أن الشارقة ستكون عاصمة عالمية للكتاب بعد كوناكري وأثينا ..

إنه انتقال ثقافي مهم جدا".

وفي رده على سؤال حول مكانة الثقافة في علاقات التعاون بين فرنسا ودولة الامارات قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون " مكانة رئيسية جدا..أريد فعلا ان تكون للثقافة مكانها الرئيسي في العلاقات الفرنسية الإماراتية.. وقلتها بوضوح في الكلمة التي ألقيتها خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي..لأني أؤمن كثيرا بهذه المكانة الكبيرة للثقافة من أجل بناء مستقبلنا بشكل مشترك".

وتشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ 38 لمعرض باريس الدولي للكتاب - الذي اختيرت الشارقة لتكون ضيفا مميزا - بجناح كبير لهيئة الشارقة للثقافة وفد يضم أكثر من 150 كاتبا وإعلاميا وفنانا ومثقفا لتعريف زوار وضيوف المعرض بالوجه الحضاري والثقافي لدولة الإمارات.