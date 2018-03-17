إيمانويل ماكرون: الثقافة حجر الزاوية في علاقاتنا مع الإمارات

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في باريس، يوم أمس، الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارته جناح الشارقة المشارك في معرض باريس للكتاب.

وفي تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الثقافة هي حجر الزاوية في العلاقات الاستراتيجية، التي تجمع بين الجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات، معبراً عن سعادته لاستثمار البلدين بشكل موسع في المجال الثقافي، من خلال دعم مشاريع الترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية.

وقال ماكرون، خلال زيارته لجناح دولة الإمارات في معرض باريس الدولي للكتاب، واستقباله من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إن العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا هي نموذج للعلاقات الناجحة بين الدول، معرباً عن أمله بأن تأخذ الثقافة مزيداً من الحيز في كل مشاريع التعاون الكبيرة التي ستجمع البلدين الصديقين.

وأضاف، «أنا سعيد جداً بوجودي في جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهي المعروفة باستثمارها في كتب اللغة الفرنسية والترجمة بين اللغتين العربية والفرنسية، وهذه المسألة أعتبرها مهمة جداً وتجعلني أشعر بالفخر، خاصة أنها تأتي بعد أشهر قليلة على افتتاح متحف اللوفر أبوظبي وأيضاً بمناسبة أن الشارقة ستكون عاصمة عالمية للكتاب بعد كوناكري وأثينا. إنه انتقال ثقافي مهم جداً».

وفي رده على سؤال حول مكانة الثقافة في علاقات التعاون بين فرنسا ودولة الإمارات قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «مكانة رئيسية جداً. أريد فعلاً أن تكون للثقافة مكانها الرئيسي في العلاقات الفرنسية الإماراتية. وقلتها بوضوح في الكلمة التي ألقيتها خلال افتتاح متحف اللوفر أبوظبي، لأني أؤمن كثيراً بهذه المكانة الكبيرة للثقافة من أجل بناء مستقبلنا بشكل مشترك».

إسهامات

وتجول الرئيس الفرنسي يرافقه صاحب السمو حاكم الشارقة في جناح الإمارة التي حلت ضيفاً مميزاً في الدورة الحالية من المعرض؛ تقديراً لإسهاماتها ومبادراتها في دعم الثقافة والمثقفين في الوطن العربي والإسلامي ونهوضها بالحراك الثقافي في مختلف مجالاته الأدبية والفنية وجهودها في دعم الترجمة ومن بينها الترجمة إلى اللغة الفرنسية.

وتعرف الرئيس الفرنسي من صاحب السمو حاكم الشارقة على أبرز المؤسسات والجهات الداعمة للكتاب والكتاب في دولة الإمارات بشكل عام وفي إمارة الشارقة على وجه الخصوص، والمشاركة ضمن جناح الإمارة في معرض كتاب باريس، كما بين له سموه دور الشارقة الرائد في خدمة المجتمع وجعله أقرب للكتاب من خلال مبادراتها المختلفة التي تقوم بها.

إصدارات

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإهداء الرئيس الفرنسي في ختام جولته في جناح الإمارة عدداً من إصداراته التاريخية وأعماله الأدبية المترجمة إلى اللغة الفرنسية.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد زار معرض باريس للكتاب ترافقه قرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات.

وتفقد سموه جناح الشارقة الذي ضم عدداً من المؤسسات التي تعنى بالكتاب والنشر وهي هيئة الشارقة للكتاب ودائرة الثقافة ومعهد الشارقة للتراث ودارة الدكتور سلطان القاسمي ومؤسسة الشارقة للإعلام واتحاد كتاب الإمارات وجمعية الناشرين الإماراتيين والمجلس الإماراتي لكتب اليافعين ومكتبات الشارقة وثقافة بلا حدود ومبادرة 1001 عنوان ومنشورات القاسمي ومجموعة كلمات وجائزة اتصالات لكتاب الطفل.

وخلال اللقاء الذي جمعه بالأدباء والمثقفين، حرص سموه على تفقد أحوالهم.. فيما ناقش اللقاء عدداً من المواضيع في المجالات الثقافية وسبل تطوير الواقع الثقافي في الوطن العربي. وتسلم سموه إهداءات من الكتب والإصدارات الأدبية لعدد من المثقفين والأدباء.

ونظمت الجهات الثقافية والمؤسسات الحكومية المشاركة ضمن الجناح عدداً من الأنشطة والبرامج والندوات الثقافية والأدبية وعرضت للزوار ومرتادي المعرض أبرز إصدارات تلك المؤسسات وخدماتها في مجال النشر.. فيما شهد الجناح عدداً من العروض الحية للحرف الشعبية وصناعة الدمى والأكل الشعبي.

حضور

حضر الفعاليات، معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وفرانسواز نيسن وزيرة الثقافة الفرنسية، ومعالي محمد المر وعمر سيف غباش سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

والدكتور خالد العنقري سفير المملكة العربية السعودية لدى فرنسا وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة وأحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب والدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للكتاب وعلي إبراهيم المري رئيس دارة الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي.

كما حضرها عبدالله علي مصبح النعيمي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» ومحمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وراشد محمد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين.

وحبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وعبد العزيز تريم مستشار الرئيس التنفيذي مدير عام «اتصالات» في المناطق الشمالية، والدكتور علي بن تميم مدير عام «أبوظبي للإعلام»، وعدد من المسؤولين في المؤسسات الاتحادية والمحلية ورؤساء التحرير بالصحف المحلية.

ضيف مميز

تشارك دولة الإمارات في فعاليات الدورة الـ38 لمعرض باريس الدولي للكتاب، الذي اختيرت الشارقة لتكون ضيفاً مميزاً، بجناح كبير لهيئة الشارقة للثقافة بوفد يضم أكثر من 150 كاتباً وإعلامياً وفناناً ومثقفاً لتعريف زوار وضيوف المعرض بالوجه الحضاري والثقافي لدولة الإمارات.