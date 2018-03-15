محمد بن راشد ورئيس تركمانستان يبحثان الشراكة الاستراتيجية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، الرئيس قربان قولي بردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان، والوفد المرافق. ورحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بالرئيس الضيف، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان، وحرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين. ووجّه الرئيس قربان محمدوف دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لزيارة عشق آباد، وقد قبلها سموه شاكراً ومثمناً عالياً هذه الدعوة الكريمة من رئيس أخ وصديق.

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