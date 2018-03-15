محمد بن راشد: حريصون على بناء شراكة استراتيجية مع تركمانستان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وتركمانستان، وحرص قيادتي البلدين على تطوير هذه العلاقات للوصول بها إلى شراكة استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين

جاء ذلك خلال استقبال سموه مساء امس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق.

وقد رحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالرئيس الضيف. وخلال تجاذبه أطراف الحديث مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعرب الرئيس قربان محمدوف عن ارتياحه لمقابلة سموه في بلده الطيب الذي وصفه بالبلد الشقيق والصديق.

وأضاف: أتشرف بدعوة سموكم لزيارة بلدكم المضياف في كل المناسبات، وهذا شرف لي أن أتلقى دعوة من سموكم كزعيم وطني وعالمي معروف.. فأنا سعيد للقاء سموكم والتباحث معكم حول علاقاتنا الثنائية وسبل تعزيزها في شتى الميادين.

ورحب الرئيس قربان محمدوف بالاستثمارات الإماراتية على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص للقدوم إلى تركمانستان وبناء شراكات استثمارية في قطاعات تتوفر فيها فرص النجاح والجدوى الاقتصادية المرجوة من بينها قطاعات الطاقة الشمسية والنفط والغاز والبنية التحتية والسياحة، مشيرا إلى أن أكثر من 30 ألف سائح تركماني يزورون الإمارات سنويا وهناك رجال أعمال وشركات تركمانية تتواجد في الإمارات وتعمل على بناء جسور مع شركات القطاع الخاص في بلدكم الصديق.

دعوة رسمية

ووجه الرئيس قربان محمدوف دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لزيارة عشق آباد وقد قبلها سموه شاكرا ومثمنا عاليا هذه الدعوة الكريمة من رئيس أخ وصديق.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعيد محمد الطاير نائب رئيس شركة دراجون أويل وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وحسن عبدالله العضب سفير الدولة لدى جمهورية تركمانستان وساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة.