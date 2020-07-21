«ناسا»: نتطلع لشراكات طموحة مع الإمارات

المصدر: (واشنطن - وام)

أكدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تطلعها لإقامة شراكات مستقبلية طموحة مع الإمارات في قطاع الفضاء، وأشادت بتفاني الدولة في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها مسبار الأمل. وقال جيمس بريدنستين، مدير الوكالة، في تغريدة في «تويتر»: «نيابة عن «ناسا» أهنئ أصدقاءنا في دولة الإمارات على إطلاق مسبار الأمل. هذا اليوم يمثل تتويجاً للعمل الجاد والتفاني الهائل». كما عبّر عن تقديره للسرعة والالتزام اللذين أظهرتهما الدولة، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء، ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مسبار فضائي.

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