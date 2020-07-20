"ناسا" تهنئ الإمارات بإطلاق "مسبار الأمل"

المصدر: وام

عبر جيمس بريدنستين مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا " في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن تهانيه لدولة الإمارات العربية المتحدة لنجاح إطلاق "مسبار الامل" .

وقال بريدنستين : نيابة عن وكالة ناسا أهنئ أصدقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق مهمة الإمارات للمريخ "مسبار الأمل.. هذا اليوم يمثل تتويجًا للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل ، بالإضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر..لقد تمت تسمية هذه المهمة بشكل ملائم لأنها رمز إلهام للإمارات والمنطقة والعالم".

و عبر عن تقديره للسرعة والالتزام الذي أظهرته دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الفضاء الإماراتية، في تطوير أول مركبة فضائية بين الكواكب بالاضافة الى تفانيهم في تعزيز فهم العالم للمريخ من خلال مشاركة العلم والبيانات التي ينتجها مسبار الأمل".

وأشار مدير وكالة الفضاء الأمريكية إلى أنهم متحمسون لاحتمال إقامة شراكات مستقبلية طموحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مدار أرضي منخفض ، وعن طريق برنامج Artemis ، على القمر وحوله مع الوجهة النهائية للمريخ.

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