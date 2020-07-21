فاروق الباز: رؤية محمد بن راشد أثمرت متخصصين بعلوم الفضاء

المصدر: (دبي ـ سعيد الوشاحي)

قال فاروق الباز، رئيس مركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوسطن وعضو اللجنة الاستشارية لوكالة الإمارات للفضاء، إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثبتت أن الدولة الحديثة العهد يمكنها أن تخرّج من المتخصصين في علوم وتكنولوجيا الفضاء للقيام بمهمة صعبة من الألف إلى الياء. وقال الباز، إن يوم إطلاق مسبار الأمل، الذي صنع بأيدٍ إماراتية عربية، سيبقى محفوراً في التاريخ، كونه أول مركبة فضائية تحمل اسم العرب، وصنع بأيديهم.

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