محمد بن راشد: راية الإمارات عالية بعلو هِمم أبنائها وتلاحم شعبها وعطاء مجتمعها

المصدر: دبي - البيان

رفع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عَلم الإمارات، أمس، عملاً بالتقليد السنوي الذي أرساه سموه للاحتفال بعَلم الدولة، تزامناً مع الذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحُكم في البلاد، والتي تحلُّ في الثالث من نوفمبر من كل عام.جاء ذلك خلال احتفالية نظّمتها مؤسسة «وطني الإمارات» في ساحة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تحت شعار «فخراً بكم»، حيث خُصصت احتفالات «يوم العَلم» هذا العام للاحتفاء بأبطال خط الدفاع الأول وما بذلوه من جهود وأبدوه من تفانٍ في خدمة الوطن ولحماية أهله من فيروس كورونا المُستجد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أنه في يوم العَلم نحتفل بقيم اعتلت بها الإمارات قمم التميز في شتى المجالات، ومن أهمها قيمة العطاء التي تجلّت في أبهى صورها هذا العام فيما قدّمه أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها من أنبل صور التكاتف والتعاون والبذل والعطاء ضمن ملحمة اصطفوا فيها جنباً إلى جنب في مواجهة تحدٍ عالمي كبير، ليظهروا بسالةً لا نظير لها في التصدي لذلك التحدي بولاء وانتماء كاملين لهذه الأرض الطيبة وتحت رايتها التي علت بجهودهم في كل الأوقات.

جهود

وقال سموه: «راية الإمارات عالية بعلو همم أبنائها وتلاحم شعبها وعطاء مجتمعها.. علم دولتنا سيظل خفاقاً بجهود مخلصة تصل الليل بالنهار لصون الوطن وضمان سلامته وحماية مقدراته.. نجدّد التحية لجنود خط الدفاع الأول الذين سطروا بجهودهم ملحمة عطاء مجيدة نعتز بها ونقدرها وستبقى مضيئة في سجل إنجازات الإمارات نموذجاً للأجيال وحافزاً لها للاجتهاد في خدمة الوطن وإعلاء شأنه.. نشكر كل من ساهم متطوعاً في هذا الجهد المجتمعي الذي كللته راية الإمارات التي توحّدت تحتها الإرادات والتف حولها الجميع لتقديم أروع أمثلة البذل والتفاني في مساعدة شعبنا وتأكيد سلامة أفراده».

وأضاف سموه: «رقي الوطن مرهون بقدرة أبنائه على العطاء... والمواطنون والمقيمون في دولتنا قدموا المثال والقدوة في العطاء والتلاحم كل في موقعه وكل حسب تخصصه.. لم يبخل أحد بوقت أو جهد بل تنافس الجميع ليكونوا في مقدمة الصفوف للوفاء بالواجب ليبقى وطننا منيعاً أمام كل التحديات»، داعياً سموه الجميع للاستمرار بالعمل بروح الفريق الواحد لتخطي هذه المرحلة واستئناف مسيرة النماء من أجل مستقبل أفضل لدولتنا ومنطقتنا والعالم من حولنا، وليظل عَلم الإمارات دائماً رمزاً للخير وبشارة للأمل في غدٍ ينعم فيه الجميع بأسباب الخير والرخاء والسلام.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «يرتفع علمنا، فيرتفع فخرنا.. ترفرف راياتنا، ومعها ترفرف في ساحات العز أمجادنا.. تقف شامخة سوارينا، لتعبر عن شموخ وعزة شعبنا.. تحلق في السماء أعلامنا.. ومعها تحلق أرواح شهدائنا التي سالت دفاعاً عنها».

حضر احتفالية رفع العَلم بمقر جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة «وطني الإمارات»، بمشاركة عدد من قيادات الجهات المشاركة ضمن خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة (كوفيد 19)، وممثلي فرق العمل.

نائب رئيس الدولة:

› علم دولتنا سيظل خفاقاً بجهود مخلصة تصل الليل بالنهار لصون الوطن وضمان سلامته وحماية مقدراته

› ترفرف راياتنا ومعها ترفرف في ساحات العز أمجادنا

› تقف شامخة سوارينا لتعبر عن شموخ وعزة شعبنا

› تحلق في السماء أعلامنا ومعها تحلق أرواح شهدائنا التي سالت دفاعاً عنها

› رُقي الوطن مرهون بقدرة أبنائه على العطاء.. والمواطنون والمقيمون قدموا المثال والقدوة في العطاء والتلاحم

› نجدّد التحية لجنود خط الدفاع الأول الذين سطروا بجهودهم ملحمةً وطنيةً مجيدة في سجل إنجازات الإمارات

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