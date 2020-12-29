تنطلق الأحد.. الدراسة عن بُعد لجميع المدارس الحكومية

المصدر: (دبي ــ رحاب حلاوة)

يستأنف طلبة المدارس الحكومية، دراسة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2020، الأحد المقبل، الموافق 3 يناير، وتباشر جميع الهيئات الإدارية والفنية والتدريسية عملها، توافقاً مع دوام الطلبة.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صادر عنها أمس، موجه للمدارس الحكومية، أن الدراسة ستكون عن بُعد لجميع الطلبة، وفق الجداول المدرسية السابقة للفصل الدراسي الأول، مع الإبقاء على التوزيع الزمني لدوام الطلبة، والمطبقة خلال تلك الفترة.

أما بالنسبة لدوام الهيئة الإدارية والفنية في المدارس، فسوف يكون بنسبة 50 %، للكادر الإداري والفني، بالتبادل، وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

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الدراسة عن بُعد لجميع طلبة المدارس الحكومية

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