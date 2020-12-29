الدراسة عن بُعد لجميع طلبة المدارس الحكومية

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

يستأنف طلبة المدارس الحكومية، دراسة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2020، عن بُعد، الأحد المقبل، الموافق 3 يناير، وتباشر جميع الهيئات الإدارية والفنية والتدريسية، عملها توافقاً مع دوام الطلبة.

وأوضحت الوزارة في تعميم صادر عنها أمس، موجه للمدارس الحكومية، وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن الدراسة ستكون عن بعد لجميع الطلبة، وفق الجداول المدرسية السابقة للفصل الدراسي الأول، مع الإبقاء على التوزيع الزمني لدوام الطلبة، والمطبقة خلال تلك الفترة.

أما بالنسبة لدوام الهيئة الإدارية والفنية في المدارس، فسوف يكون بنسبة 50 % للكادر الإداري والفني، بالتبادل، وفق خطة توزيع يضعها مدير المدرسة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدوام الرسمي في المدرسة.

وفصل التعميم أن دوام الهيئة التدريسية لحاملي الأنصبة، بناء على الجداول والأنصبة التي كانت مطبقة خلال الفصل الدراسي الأول، وسيكون الدوام في المدرسة لغير حاملي الأنصبة.

وشددت الوزارة على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، والتأكيد على جميع العاملين، الالتزام بتعليمات الجهات المعنية في اتخاذ التدابير الوقائية في مقار العمل، والتي تتمثل في إجراءات التباعد، ولبس الكمامات، ومنع التجمعات، وفي حال مخالفة ذلك، ستطبق القوانين والأحكام.

وأكدت الوزارة على مباشرة جميع أعضاء الهيئة الإدارية والفنية والهيئة التدريسية (من غير حاملي الأنصبة) في المدرسة، بعد التأكد من أن نتيجة الفحص سلبية، وإثبات الحضور والانصراف في كشوف رسمية، تعتمد من مدير المدرسة، ويتم حفظها في المدرسة، ورفع حالات الانقطاع والغياب غير المبرر إلى مدير النطاق، عبر البريد الإلكتروني، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن الغياب. وأوضحت الوزارة في التعميم، أن القادمين من السفر، والذين أظهر الفحص الطبي نتيجة إيجابية لكوفيد 19، يمنع دوامهم في مقار عملهم، ويجب عليهم استكمال فترة الحجر الصحي (لمدة 10 أيام)، والتأكيد على جميع العاملين في المدارس، إجراء فحص «كورونا» قبل مباشرة العمل في المدرسة، بما في ذلك الذين خضعوا للحجر الصحي.

ونوهت الوزارة إلى ضرورة إجراء فحص كوفيد 19 لجميع أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والفنية، قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، قبل العودة للمدارس، وعممت الوزارة على المدارس «خطوات الحصول على خدمة فحص كوفيد 19 المجاني لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي وشبه الحكومي»، علماً أن صلاحية الفحص ستكون 10 أيام فقط، على أن يكون الفحص بالمسحة PCR.

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