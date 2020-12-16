" التعليم والمعرفة" تتيح خيار العودة للطلبة أصحاب الحالات الصحية المزمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إتاحة خيار العودة إلى مقاعد الدراسة للطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة مع بداية الفصل الدراسي المقبل للعام الدراسي 2020/ 2021، والذي سيبدأ مطلع يناير 2021. ويأتي هذا القرار ثمرة التنسيق المستمر بين الدائرة والجهات الصحية المعنية في إمارة أبوظبي لضمان العودة الآمنة لجميع الطلبة لمقاعد الدارسة.

وأخطرت "الدائرة" المدارس الخاصة ومدارس الشراكات في أبوظبي، بعودة الطلبة من أصحاب الحالات الصحية المزمنة إلى مقاعد الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني، شريطة تقديم رسالة لياقة طبية من الطبيب المختص، والتي تؤكد على قدرة الطالب على الدوام في المدرسة، بالإضافة إلى توقيع ولي الأمر على تعهّد بتفهم المسؤولية المرتبطة بحضور ذويهم إلى المدرسة.

والجدير بالذكر أن دائرة التعليم والمعرفة أعلنت الشهر الماضي عن إتاحة خيار العودة إلى المدارس لجميع طلبة المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من 3 يناير 2021.

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