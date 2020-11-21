انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الإمارات غدا

المصدر: وام

تنطلق غدا امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 وذلك للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تخصيص امتحانات نهاية الفصل الأول لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث ويقتصر تقييمهم على ما نفذوه وحققوه من نتائج وتقويمات وأعمال ومهام تصب جميعها في التقييم التكويني المدرسي.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للصفوف من الرابع وحتى الثامن تعقد الامتحانات إلكترونيا عن بعد "من المنزل" وذلك لجميع مواد المجموعة A التي تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم الصحية وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 25 نوفمبر الجاري وفقا للجداول والأوقات المعتمدة.

وأضافت أنه بالنسبة للصفوف من التاسع وحتى الحادي عشر تعقد الامتحانات إلكترونيا عن بعد "من المنزل" وذلك لجميع مواد المجموعة A وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري وفقا للجداول والأوقات المعتمدة.

وذكرت أنه بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر ستعقد الامتحانات إلكترونيا من خلال الحضور إلى المدرسة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والصحية وذلك لجميع مواد المجموعة A وذلك خلال الفترة من 22 وحتى 26 نوفمبر الجاري وفقا للجداول والأوقات المعتمدة وسيتم توزيع طلبة الصف الثاني عشر في المدراس الخاصة المطبقة لمناهج الوزارة على مدارس التعليم العام الحكومية لتأدية الامتحانات.

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