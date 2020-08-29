الطلبة يعودون لمقاعد الدراسة بدءاً من الغد

المصدر: (دبي ـ رحاب حلاوة)

ينتظم غداً طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد.

من جهة أخرى ينتظم طلبة المدارس الخاصة بدبي في الدوام المدرسي اعتباراً من الثلاثاء، عقب إخضاع كافة العاملين بالمدارس لفحص (كوفيد19).

وأكدت وزارة التربية والتعليم اتخاذ كافة الإجراءات والبروتوكولات لضمان تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة، وتحقيق العودة الآمنة للطلبة. ويبلغ إجمالي عدد الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة 1.11 مليون طالب وطالبة، ويبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 281 ألفاً، منهم 128 ألفاً في أبوظبي، و29 ألفاً في دبي، و42 ألفاً في الشارقة.



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