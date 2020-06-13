بدء الاختبارات المركزية القصيرة لطلبة الـ 9 حتى 12 غدا

المصدر: وام

تبدأ غدا الاختبارات المركزية القصيرة "Check Points " التي تعقدها وزارة التربية والتعليم لطلبة الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمناهج الوزارة في 6 مواد هي الفيزياء والعلوم والكيمياء والعلوم الصحية والأحياء واللغة الإنجليزية.

ويخوض طلبة الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر "مسار النخبة" الاختبار الأول غدا في الفيزياء وتتواصل الاختبارات في بقية المواد على مدار الأسبوع حتى يوم الخميس المقبل الموافق 14 يونيو الجاري.

وتأتي الاختبارات المركزية ضمن منظومة التعلم الذكي والتعليم عن بعد وحددت الوزارة ضوابط خلال أدائها هي أن كل سؤال مقيد بزمن محدد يظهر بجانب السؤال من خلال مؤقت زمني.

كما أنه على الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال إلى السؤال التالي وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عليه ويجب الانتقال إلى السؤال التالي مباشرة كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي لا يمكن العودة للسؤال السابق.

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