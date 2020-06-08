امتحانات الثانوية العامة «عن بعد» 21 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الـ 12 للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة.

وتعقد الامتحانات، وفق منظومة التعليم عن بعد، وتنطلق في 21 من الشهر الجاري لطلبة المسارات العام والمتقدم، والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية.

ويستهل طلبة المسارات العام والمتقدم، والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، امتحانات نهاية العام، يوم الأحد الموافق لـ 21 يونيو الجاري، بأداء امتحان الفيزياء، وفي 22 يونيو الجاري بأداء امتحان الدراسات الاجتماعية، وفي 23 يونيو امتحان اللغة العربية.

ويؤدي طلبة المسارات العام والدراسة الأكاديمية والدراسة المنزلية، امتحان الأحياء والكيمياء يوم 24 يونيو الجاري، فيما يؤدي في اليوم ذاته طلبة المسار المتقدم، امتحان الكيمياء.

وفي 25 يونيو الجاري، يؤدي طلبة المسارات العام والمتقدم، والدراسة المنزلية والدراسة الأكاديمية، امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 28 يونيو امتحان الرياضيات.

ويختتم الطلبة مشوارهم بأداء امتحان التربية الإسلامية في 29 يونيو الجاري.

ويبلغ الزمن الكلي للامتحان 60 دقيقة، وحددت الوزارة مجموعة من التدابير للطلبة خلال أداء الامتحان، فكل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال، من خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد للسؤال.

وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال، لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة، كما أنه عند انتقال الطالب للسؤال التالي، لا يمكن العودة للسؤال السابق.

وإلى ذلك، جددت وزارة التربية والتعليم، تأكديها على انطلاقة العام الدراسي الجديد 2020-2021، في 23 أغسطس المقبل، والذي يستهل بدوام الهيئات الإدارية والتدريسية، بينما ينتظم الطلبة في الدوام المدرسي في 30 من الشهر ذاته، وذلك بحسب القرار المعتمد من المجلس الوزاري للتنمية، للتقويم المدرسي لجميع مدارس الدولة بمختلف أنواعها، الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم والمناهج الأجنبية، لـ 3 سنوات من «2018-2021»، ولم تعلن وزارة التربية والتعليم، السيناريو الخاص بالدوام المدرسي، والطريقة المتبعة في عملية التدريس، سواء وفق منظومة التعلم «عن بعد»، أو التعليم المدرسي المتعارف عليه، أو المزج ما بين التقليدي والإلكتروني.

وتضمن قرار الاعتماد، تفاصيل الدوام في العام الدراسي 2020-2021، حيث يبدأ دوام الهيئات بأنواعها في 23 أغسطس المقبل، وللطلبة في يوم 30 أغسطس، ويستمر حتى يوم 10 ديسمبر، لتبدأ إجازة الشتاء للطلبة في الفترة من 13 ديسمبر حتى 7 يناير 2021، للـ 4 أسابيع، منها 20 يوم عمل، في وقت تبدأ إجازة الهيئات في 20 ديسمبر، وتنتهي 31 ديسمبر 2020، لمدة أسبوعين، منها 10 أيام عمل.

" التربية" تعتمد جداول امتحانات الثاني عشر

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