" التربية" تعتمد جداول امتحانات الثاني عشر

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، جداول امتحانات نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر، للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، والتي سوف تنطلق في 21 من الشهر الجاري، لطلبة المسارات العام والمتقدم والدراسة الاكاديمية والدراسة المنزلية، وذلك في سبع مواد دراسية.

و يستهل كافه الصفوف امتحاناتهم بمادة الفيزياء .

وجاء في تعميم جداول الامتحانات الذي أصدرته الوزارة ، أمس، وثم مادة الدراسات الاجتماعية، وبعدها اللغة العربية، ثم الأحياء/ الكيمياء، ثم اللغة الإنجليزية، وبعد الرياضيات،و يختتم الطلبة امتحاناتهم بمادة التربية الاسلامية في 29 من الشهر ذاته.

واظهرت أن الزمن الكلي لامتحان كل مادة هو 60 دقيقة، وأن كل سؤال مقيد بزمن يظهر بجانب السؤال خلال مؤقت زمني، وعلى الطلبة التأكد من إجابة السؤال قبل الانتقال للسؤال التالي، وقبل انتهاء الوقت المحدد له، وعند انتهاء الزمن المخصص للسؤال لا يمكن الإجابة عنه أو تغيير الإجابة، ويجب الانتقال للسؤال التالي مباشرة، ولا يمكن العودة للسؤال السابق.

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