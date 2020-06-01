"التربية" تؤجل الاختبارات المركزية للثاني عشر لتزامنها مع الإمسات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية و التعليم تأجيل الاختبارات المركزية للصّف الثّاني عشر، بمساريه العام والمتقدم، والتي كانت مقررة خلال الفترة من 7يونيو حتى 11 يونيو، وذلك حرصًا منها على مصلحة أبنائنا الطلبة، نظرًا لتزامنها مع اختبار الإمارات القياسي ( EmSAT).

كما قررت وزارة التّربية والتعليم تأجيل اختبار الرياضيات للصف (11) ضمن مسار النخبة والذي كان من المقرر أداؤه في11يونيو إلى موعد يحدد لاحقا، وذلك لتهيئة طلبة النخبة لامتحان (AP Calculus)، ومنحهم مزيدًا من الوقت لاستكمال خطة الدّروس خلال هذه الفترة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جداول تطبيق الاختبار المركزيّ للصّفوف من 4 إلى 11 لمدارس التّعليم العام "الحكوميّة" والمدارس "الخاصّة" التي تطبّق منهاج الوزارة خلال الفترة من7 يونيو حتى 11 يونيو، للفصل الدراسي الثالث 2020/2019.

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