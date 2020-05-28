التربية توجه المدارس بتخصيص 3 دقائق من كل حصة للتوعية بكورونا

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت وزارة التربية والتربية والتعليم المدارس بتخصيص ثلاث دقائق من كل حصة ولمدة أسبوعين، لتوعية وتثقيف طلبة المدرسة الإماراتية عن كوفيد 19، وعممت الوزارة مادة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كورونا على جميع المعلمين، ليتمكنوا من توعية الطلبة.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، كما يعتقد البعض ويتم تداوله في المواقع الإخبارية.

وجاءت مبادرة تثقيف الطلبة انطلاقاً من حرص الوزارة في ظل الظروف الراهنة على تثقيف طلبة المدرسة الإماراتية حول جائحة كورونا، حيث تم إعداد مادة تثقيفية وتوعوية عن فيروس كوفيد 19.

وتأتي مبادرة تثقيف الطلبة ضمن برنامج السنع الإماراتي: (تحت عنوان الوعي الاجتماعي في ظل التعقيم الوطني) ، لإكساب جميع الطلبة بمختلف المراحل الدراسية الثلاث، للمعارف حول كوفيد 19 والقيم المتمثلة في التعاون وحس المسؤولية واحترام القوانين والتمثل لأوامر القيادة.

وتتناول المبادرة ستة موضوعات هي: جائحة فيروس "كورونا " المستجد، وسنع التواصل والوعي الاجتماعي في ظل فترة التعقيم الوطني خلال أزمة "كورونا"، وقيادتنا: قدوتنا في سنع التواصل الاجتماعي، وإجراءات وجهود دولة الإمارات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس “كورونا" المستجد، بالإضافة إلى مسؤوليتنا في الظروف الراهنة للحد من انتشار جائحة وباء فيروس "كورونا، واستراتيجية دولة الإمارات لمرحلة ما بعد " كوفيد – 19".

وأكدت وزارة التربية والتعليم في تعميم ارسلته لإدارات المدارس وحصلت "البيان" على نسخة منه على أهمية تبسيط محتوي المادة التثقيفية بما يتناسب مع الفئة العمرية لطلبة المدرسة الإماراتية.

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