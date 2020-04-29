التربية تطلق "متيمعين" للجلسات الرمضانية المباشرة لأفراد المجتمع

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية و التعليم البرنامج المسائي "متيمعين" وهو عبارة عن سلسة من اللقاءات والجلسات الرمضانية المباشرة المتنوعة والتي تتضمن موضوعات تخدم الأفراد والمجتمع.



ويأتي إطلاق البرنامج ضمن خطة وزارة التربية والتعليم للتواصل مع جميع فئات وشرائح المجتمع المحلي ونشر ثقافة التعلّم والتطوير المستمر للمجتمع المحلي ، وتهدف بذلك لفتح قنوات التواصل لبناء ثقافة تربوية يتشارك فيها الجميع لتحقيق رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم.



و يتم تنظيم وتنفيذ لقاءات وورش مسائية وجلسات رمضانية عن بُعد عبر انستجرام إدارة التدريب والتنمية المهنية وتستهدف موظفي الوزارة والمجتمع المحلي، يقوم بتنفيذها نخبة من الخبراء، وتعمل الوزارة بجهود حثيثة من أجل تطوير ثقافة المعرفة وربطه بالمجتمع وتفعيله داخل المجتمع المحلي، من خلال عدد من الخطوات الرامية إلى تحقيق هذه الغاية، وذلك ما يتجلى بوضوح في جلسات متيمعين التي أكدت الوزارة من خلالها ضرورة تفعيل مبدأ الثقافة للجميع، وتركيز أنشطة الوزارة على بِناء المجتمعِ والإنسان من أجل إحداث تغير ثقافيّ ومعرفي وتوعوي مجتمعيّ، يُحققُ النجاحَ للوَزارة، ويُسهمُ في تطوير نوعيةِ الحياةِ للجميع في كل أرجاء الدولة.



وأوضحت الوزارة ان استراتيجيتها أسهمت في نقل الثقافة من إطارها المؤسسي إلى المجتمعي، حتى أصبح المجتمع عنصراً فاعلاً ومتفاعلاً مع الأنشطة التي تنظمها الوزارة، بما فيها المبادرات الثقافية كمبادرة متيمعين وشركاء التي تهم أولياء أمور الطلبة وعقد شراكات بناءة مع مختلف الجهات المعنية بالعملية التربوية.



وتنظر الوزارة للثقافة بشكل أكثر عمقاً وشموليةً لتكون الثقافة المجتمعية على أنها عمل تكاملي واجتماعي والمراد إيصال رسالة تنويرية وتثقيفية نبيلة تهدف إلى نشر الثقافة في أوساط المجتمع بما يحقق التطوير والنجاح، وعليه، فالغاية من هذا الفعل هو بناء الإنسان الإماراتي وصقل قدراته وتطوير خبراته ومهاراته الذاتية والمهنية .



وفي الأسبوع الأول وتحديداً في جلسة امس التي جاءت بعنوان هندس بيتك التي قدمها المهندس طارق الحمادي والمهندس عبدالكريم الحوسني تناولت الجلسة ثلاث محاور رئيسية و هي :احسب ميزانية البيت صح و استاجر المعماري الشاطر ، وو صمم البيت المريح لك و لعائلتك.



وتعلّم المشاركون من متابعي قنوات وزارة التربية و التعليم عبر الانستجرام خلال جلسة هندس بيتك ضمن برنامج متيمعين كيفية ابتكار الأفكار المثالية لبيتهم، بشكل يليق بهم وبعائلتهم بفضل الاستعانة بالأفكار الاستراتيجة والهامة التي تُشكّل أداة تصميم قيّمة واعتتبرت الجلسة زاخرة بالمعلومات حول ابتكار التصميم المثالي لبيتهم وبمزانية محسوبة .



وأكسبت هذه الجلسة الاحترافية المشتركين القدرة على التحكّم بالتصميم الهندسي لبيتهم، ومقاربة المشروع من وجهة نظر المصمّم والمهندس والمستفيد ، لتحليل النقاط التي تجمّل التصميم الداخلي وتلك التي تُفسده وبفضل هذه المعلومات القيّمة، يمكن للمشتركين المبادرة إلى تصميم أي غرفة في بيتهم بمزيد من الثقة والقيام باللازم لإنشاء تصاميم جميلة وضرورية مثل تصميم الحديقة و الاهتمام بتوفير أماكن للجلوس وأماكن للشواء وأماكن للزراعه وكذلك وجود تهويات جيدة بالبيت و مراعاة اتجاهات الشمس و الريح و وجود مغسلة مناسبة قبل دخول البيت أو غرفة سفلية بها حمام وغيرها .



ويعتبر التخطيط المكاني أحد أهم جوانب تصميم المنزل، فعادة ما يميل العديد من الناس للتغاضي عنه لأنهم يعتقدون أن التصميم الداخلي يقتصر على اختيار الأثاث والألوان، ومن المهم تحقيق انسيابية داخل المنزل، أي كيفية الحفاظ على الترابط بين مختلف الغرف بناء على طبيعة استخدامها. ويعد توازن الألوان أيضاً من الجوانب الأساسية لتصميم المنزل لأنه يعكس طبيعة الأجواء ويولد إحساساً بالراحة، فهناك حاجة لتغيير ديكور المنزل، حيث يؤثر التصميم بشكل مباشر على مشاعرنا وحالتنا النفسيةفيخلق تحديث الديكور في منزلنا مساحة جديدة تتيح لنا الشعور بالراحة والاسترخاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز