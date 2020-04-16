الشارقة تمنع الاستغناء عن المعلم أو إنقاص أجره أو إعطاءه إجازة بدون راتب

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

عممت هيئة الشارقة للتعليم الخاص على إدارات المدارس الخاصة بالشارقة بعدم القيام بأي تغييرات في الكادر التعليمي أيا كانت بالاستغناء عن المعلم او إنقاص أجره أو إعطائه إجازة بدون أجر إلا بعد الرجوع إليها وأخذ الموافقة الخطية البديلة المرفقة مع الطلب.

إلزام

وأكد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، أنه سعياً من الهيئة لاستدامة التطوير التعليمي في إمارة الشارقة، وضمان جودة التعليم عن بعد.

وفي ظل الإجراءات الاحترازية ومع استمرار تطبيق التعليم عن بعد، فإن هيئة الشارقة للتعليم الخاص وزعت ذلك التعميم على إدارات المدارس الخاصة والزمتها بعدم التغيير في الكادر التعليمي إلا بعد الرجوع للهيئة وأخذ الموافقة، مع آلية لضمان عدم تأثر جودة التعليم وعدم زيادة الكثافة الصفية، أو زيادة نصاب المعلم أو نقص عدد الحصص المقدمة للطلاب في الجداول المعمول بها للعام 2019- 2020.

إلغاء

وأشار الحوسني إلى أنه في حال عدم الالتزام من قبل المدارس، ستضطر الهيئة آسفة لاتخاذ الإجراءات المشددة والتي قد تصل إلى إلغاء رخصة المؤسسة التعليمية الخاصة، التي لم تأخذ موافقة الهيئة في حال تبين للهيئة تأثر جودة التعليم في المؤسسة التعليمية الخاصة.

وأضاف أنه في حال اتخذت المدرسة إجراءات سابقة قبل تاريخ هذا التعميم، تلتزم بإبلاغ الهيئة برسالة رسمية، وأن تعمل المدرسة على ضمان جودة التعليم.