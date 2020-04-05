الإمارات تهدي معلمي العالم تأهيلاً في التعليم عن بُعد بـ 5 لغات عالمية

المصدر: دبي ــ البيان

في إطار جهود الإمارات لتعميم تجربتها الرائدة في الارتقاء بقدرة الكوادر التدريسية، على توفير التعليم النوعي عن بعد، وفق أفضل الممارسات العالمية، خلال فترة زمنية قياسية، لا تتجاوز 24 ساعة، أطلقت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، ضمن التعاون الاستراتيجي مع «معهد اليونيسكو لتقنيات المعلومات في التعليم»، الدورة التدريبية الإلكترونية «كيف تُصبح معلماً عن بُعد في 24 ساعة»، بـ 5 لغات عالمية، هي الروسية والفرنسية والإسبانية، إلى جانب الإنجليزية والعربية.

ويأتي ذلك بمثابة خطوة متقدمة لتمكين الكوادر التدريسية في الدول الناطقة باللغات الخمس، من الانتقال إلى نموذج «التعلّم عن بعد» بكفاءة تامة، استجابةً للحاجة الملحة إلى توظيف التكنولوجيا الذكية، خلال الأزمة العالمية الراهنة.

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ـــ إطلاق دورة «كيف تصبح معلماً في 24 ساعة» بـ 5 لغات عالمية