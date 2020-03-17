جامعة الإمارات تصدر دليلاً تطبيقياً حول العمل عن بعد

المصدر: العين – داوود محمد

أكدت جامعة الإمارات أهمية الحفاظ على صحة العاملين في ظل الظروف الراهنة حيث قامت بتفعيل نظام العمل عن بعد للفئات التي حددتها الجهات المختصة، شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة تواجدهم في مقر العمل التزاماً باللوائح المعمول بها، وذلك حتى 26 مارس الجاري وهي فترة قابلة للتجديد بناء على المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا.



وأشار سعيد بالكيلة العامري مدير إدارة المناقصات والمشتريات إلى أن الإدارة اتخذت كافة الإجراءات التي تكفل العمل عن بعد وعقدت برنامجاً تدريبياً لموظفيها عن كيفية العمل عن بعد وخاصة فيما يتعلق بالمتعاملين والموردين والرد على استفساراتهم واستقبال طلباتهم عبر البريد الالكتروني وبرنامج سكايب للأعمال وجروب واتساب بين فريق العمل ولجنة المشتريات.

وقال العامري إن النظام فعال ويلبي متطلبات العمل خاصة بأن التقنيات بالجامعة متطورة وتم توفير كل مستلزمات نظام العمل عن بعد بما يكفل حسن سير العمل.

من جانبها ذكرت عفراء الشامسي المدير التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات بالجامعة، انه تم تفعيل نظام العمل عن بعد في الجامعة كجزء من الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الفيروس. وأن الجامعة تتمتع بالجاهزية من ناحيه توافر البنيه التحتية اللازمة لتشغيل أنظمه العمل عن بعد و التي يستعين بها الموظفون في أداء مهامهم اليومية بصوره لا تختلف كثيراً عن تواجدهم ضمن مكاتبهم كون هذه الأنظمة توفر جميع ما يحتاجه الموظف للقيام بالعمل عن بعد على اكمل وجه و بنسبه تصل في معظم الوقت الى 100 ‎%‎ تستخدم نظام VPN أو Remote Desktop و هو نظام يتيح للموظف الوصول الى جميع الوثائق و المستندات و غيرها الموجودة على سطح المكتب الخاص بالحاسب الالي، مما يمكن الموظف من العمل بأريحيه و سلاسة مع توافر جميع ما يحتاجه من وثائق و مستندات في متناول يده إضافة إلي ذلك يتيح خاصيه عقد الاجتماعات الخاصة بالعمل عن بعد بكل سهوله.

وقد أصدرت الجامعة تعميماً إلى الموظفين غير المشمولين للاستمرار في الحضور للعمل كالمعتاد، مع مراعاة تعليمات الوقاية، حتى صدور أية توجيهات أخرى.

كما أصدرت تعليمات خاصة بشأن الموظفين الذين يتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة (14) يوماً بسبب السفر أو استقبالهم لأشخاص عائدين من السفر وفق محددات بحيث يستطيع الموظف العمل عن بعد بالاتفاق مع الرئيس المباشر، كما حددت رقم هاتف خاص للرد على الاستفسارات والتساؤلات حول هذا الموضوع.

وأصدرت تعليمات خاصة حول استخدام جهاز كمبيوتر المكتب عن بعد من خلال تقنية الـ VPN بنفس الكفاءة لمستخدمي نظام تشغيل ويندوز وأبل، كما يمكن لهذه الفئة من الموظفين تحويل المكالمات الهاتفية من تحويلة المكتب إلى برنامج سكايب للأعمال واستخدام رفع الملفات المهمة باستخدام مايكروسوفت للرجوع إليها في أي وقت.

كما وفرت منصات وتطبيقات خاصة بالاجتماعات عن بعد لجميع أعضاء أسرة الجامعة لاستخدامها من داخل وخارج الحرم الجامعي كبديل للاجتماعات المباشرة.