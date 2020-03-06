التربية تلزم مؤسسات ومراكز التدريب باستخدام التعلم عن بعد

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ألزمت وزارة التربية و التعليم جميع مؤسسات التدريب والمراكز والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية، بعقد الدورات أو المحاضرات أو الفعاليات عن طريق وسائل التعليم عن بعد، خلال الفترة التي حددتها الوزارة للتدريب، ويلتزم جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين باتباع تعليمات السلطات المختصة بضرورة تجنب السفر نظراً للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول.

وقررت الوزارة عدم عقد أي دورات أو محاضرات أو فعاليات تستوجب تواجد أي متدربين في مرافقها أو مرافق التدريب التابعة لها أو المستأجرة من قبلها لمدة أربعة أسابيع من تاريخ 8 مارس وحتى تاريخ 1 أبريل 2020 ، وعممت ذلك علي مدراء المؤسسات والمراكز التدريب والمعاهد ومكاتب الخدمات التعليمية .

وجاء ذلك في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية لضمان الحفاظ على سلامة المتدربين والعاملين وبما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد19 ."

وأكدت الوزارة على جميع منتسبي المؤسسة من متدربين وعاملين في حال القدوم من السفر خارج الدولة بعمل الفحص الطبي اللازم والبقاء في الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً لحين التأكد من سلامة المسافر وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضماناً لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين، وتلتزم المؤسسة بعدم السماح للقادمين من السفر خارج الدولة بدخول أي من منشآتها ومرافقها.

