استشاري عالمي لدراسة استراتيجية التعليم بدبي لـ50 عاماً

المصدر: (دبي - البيان)

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، أمس، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية التعليم في دبي، بحضور الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفريق العمل، إذ تم تعيين الاستشاري العالمي ماكنزي آند كومباني للبدء بدراسة استراتيجية التعليم في دبي للخمسين عاماً المقبلة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تتضمن الدراسة الإجراءات المبتكرة التي تهدف إلى بناء منظومة تعليمية رائدة عالمياً، والارتقاء بجودة وكفاءة القطاع التعليمي في دبي، ما سيسهم في بناء قطاع تعليمي يتميز بالجودة العالية».

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