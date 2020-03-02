استشاري عالمي لدراسة استراتيجية التعليم في دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، أمس، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية التعليم في دبي، بحضور الدكتور عبد الله الكرم، رئيس مجلس المديرين، والمدير العام لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وفريق العمل، إذ تم تعيين الاستشاري العالمي ماكنزي أند كومباني للبدء بدراسة استراتيجية التعليم في دبي للخمسين عاماً المقبلة

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة 4 يناير 2020، نعمل جاهدين لجعل دبي وجهة رائدة للتعليم، من خلال الاستثمار في التعليم، لبناء الكوادر الوطنية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة».