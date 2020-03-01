تعليق استقبال الأطفال في جميع الحضانات بأبوظبي مؤقتا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعليق استقبال الأطفال في جميع الحضانات مؤقتا في أبوظبي وذلك اعتبارًا من يوم الأحد

وقالت الدائرة في حسابها الرسمي على " تويتر " : " حرصًا على سلامة الأطفال مرتادي الحضانات، وضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المتخذة للتقليل من احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا (كوفيد19)، قررت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعليق استقبال الأطفال في جميع الحضانات مؤقتا في العاصمة وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1 مارس 2020 وحتى إشعار آخر".

وكان معالي حسين الحمادي ، وزير التربية والتعليم ، أعلن أمس تعليق الدراسة في حضانات الاطفال على مستوى الدولة بدءا من اليوم الأحد.

واكد الحمادي تعليق الأنشطة والفعاليات المدرسية في مختلف إمارات الدولة حتى إشعار آخر ضمن الإجراءات الوقائية للوزارة .

واوضح أنه وضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتقليل والحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس كوفيد 19 (كورونا الجديد) فقد تقرر إيقاف جميع الأنشطة و الرحلات والفعاليات المدرسية الداخلية والخارجية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين كانوا يتواجدون في طواف الإمارات 131 طالباً ولم يحتكوا مع المصابين ولكن يتم فحصهم والتأكد من سلامتهم ووضعهم في منازل مع توفير الدعم التربوي والصحي.