51 % من طلبة مدارس دبـي يدفعـون أقل من 20 ألف درهم سنوياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت إحصاءات صادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عن أن متوسط الرسوم المدفوعة في مدارس دبي يبلغ 29 ألف درهم، وتصل نسبة الطلبة الذين يدفعون رسوماً أقل من 20 ألف درهم إلى 51.1%.

وبلغ عدد المعلمين العاملين في المدارس الخاصة في دبي 20 ألفاً و752 معلماً ومعلمة، بواقع 3900 معلم، و16 ألفاً و852 معلمة، وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة، أن نسبة النمو في عدد الطلبة بالمدارس الخاصة في الإمارة، بلغ 2.1%، حيث وصل عددهم إلى 295 ألفاً و148 طالباً وطالبةً، ويبلغ عدد الطلبة الإماراتيين بينهم 34 ألفاً و452 طالباً وطالبةً.

وقال رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الدكتور عبدالله الكرم في تصريحات صحافية: «ينطلق قطاع التعليم الخاص بدبي في عام الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة بمعدلات نمو إيجابية كأحد القطاعات الحيوية في دبي».

وأضاف: «فخورون بما تحقق من نمو مستمر على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال العقد الماضي، وما يرتبط بها من بنية تحتية متطورة، وقطاعات مستقبلية مبتكرة ضمن مجتمعات ومناطق عمرانية متنامية، ما يحفز من الفرص المستقبلية للنمو في منظومة التعليم الخاص بدبي».

وأشار الكرم: «إلى أن منظومة المدارس الخاصة وفروع الجامعات الدولية والمؤسسات التدريبية والمهنية سجلت معدلات نمو متواصلة خلال السنوات الـ 10 الماضية في أعداد الدارسين فيها، وفي نوعية الخيارات والبرامج التعليمية التي تتيح عيش تجربة التعلّم مدى الحياة، وذلك ضمن مجتمع تعليمي متنوع الثقافات، ما يعكس جاذبية قطاع التعليم الخاص بمختلف أنواعه وأشكاله ومراحله في دبي لمزودي الخدمات التعليمية من جهة، وللعائلات وللمواهب من مختلف الثقافات والجنسيات من جهة أخرى».

خيارات

وأكد الكرم: «أن ثمة خيارات وفرصاً تعليمية متنوعة أمام أولياء الأمور بدبي تستند إلى جودة التعليم، أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن دبي تتقدم عاماً بعد عام بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة في قدرة وتنافسية منظومة التعليم الخاص إقليمياً ودولياً، وفي تحقيق التوازن بين الفرص التعليمية المتوفرة من جهة، وبين معدلات الإقبال المتزايدة من جهة أخرى».

فرص

وتابع: «إن أولياء أمور الطلبة والمستفيدين من خدمات التعليم والتعلم في دبي هم المستفيد الأول من تنويع الفرص ذات الجودة العالية، ما يشكل بدوره عنصراً محفزاً لبلوغ المزيد من جودة التعليم من جهة، ويعزز من جهود المؤسسات التعليمية نحو الارتقاء بجودة حياة طلبتنا، وذلك في إطار من التعاون المنهجي والإيجابي بين مختلف فئات المجتمع التعليمي».

وأظهرت الإحصاءات أن عدد المدارس الخاصة في الإمارة يبلغ 208 مدارس بينها 3 مدارس جديدة، بطاقة استيعابية تبلغ 363 ألفاً و643 طالباً وطالبةً، ومعدل الاستفادة من الطاقة الاستيعابية يبلغ 81.2 %، وينتمي طلبة المدارس الخاصة إلى 173جنسية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد المدارس التي تعتمد المنهاج البريطاني تبلغ 85 مدرسة، بها 109 آلاف و894 طالباً وطالبة، بنسبة استيعابية تبلغ 80.6%، تليها المدارس التي تعتمد المنهاج الأمريكي بعدد 38 مدرسة، ويدرس بها 49 ألفاً و251 طالباً وطالبةً بنسبة 79.1%، ثم المنهاج الهندي بعدد مدارس 34، ويدرس بها 79 ألفاً و151 طالباً وطالبة، بنسبة 85.1%، ثم البكالوريا الدولية بعدد مدارس 16، ويبلغ عدد الطلبة بها 18 ألفاً و15 طالباً وطالبة، وبنسبة 65.1%، ثم 13 مدرسة تعتمد المنهاج الوزاري، يدرس فيها 14 ألفاً و358 طالباً وطالبة، بنسبة 85.1%، ومناهج أخرى تدرس في 22 مدرسة، ويبلغ عدد الطلبة الدارسين فيها 24 ألفاً و479 طالباً وطالبة، وبنسبة 87.9%.

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