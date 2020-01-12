تعطيل الدراسة في مدارس بالفجيرة بسبب حالة الطقس

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

تم تعطيل الدراسة في عدد من المدارس الحكومية والخاصة بإمارة الفجيرة، وذلك على خلفية توقعات الأرصاد الجوية بعدم استقرار حالة الطقس حتى يوم غد الأحد، على أن تستأنف الدراسة يوم الاثنين، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة، حيث منحت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم صلاحية تعطيل الدراسة لمديري المدارس في حال كانت الظروف المناخية غير آمنة.

وبسبب هطول الأمطار الرعدية بغزارة في مختلف مناطق الفجيرة، أعلنت بعض مدارس الفجيرة تعطيل الدراسة غداً، من خلال إرسالها الرسائل النصية لأولياء الأمور حفاظًا على اأن وسلامة الطلبة في ظل سوء أحوال الطقس.