التربية تنفي تعطيل الدراسة غداً

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة التربية والتعليم الأنباء التي تداولتها بعض المواقع عن تعطيل الدراسة غداً في جميع مدارس الدولة نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وقالت فوزية حسن بن غريب وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ "البيان" إن الوزارة منحت ادارات المدارس صلاحية اتخاذ قرار التعطيل في حال تضررها من الأحوال الجوية حرصًا من الوزارة على أمن وسلامة الطلبة، وعلى الإدارات المدرسية المتضررة رفع تقارير للوزارة، بتعذر استئناف دوام الطلبة غدا.

وعليه يتم اتخاذ قرار التعطيل من عدمه معلنة تعاون الوزارة مع عدة جهات كمؤسسة موصلات الامارات لتقصي وضع المدارس التي تحول تجمعات المياه من الوصول اليها.

وأكدت بن غريب جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة إيذانا ببدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري بعد انتهاء اعمال الصيانة والنظافة، مشيرة إلى نزول فرق ميدانية للمدارس للوقوف على سير انطلاق الدراسة وإذا ما كانت هناك اي معيقات للعمل على تذليلها.

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