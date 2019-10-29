عبد الله بلحيف: الإمارات ترسم مساراً للتميز

المصدر: أبوظبي- صبري صقر

بارك معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، للخريجين وقال: مبروك لهذه الباقة المتميزة من أبنائنا الذين تخرجوا في أفضل الجامعات في العالم. وأكد لـ«البيان» أن ما نراه اليوم وتخريج الدفعة الجديدة من مكتب البعثات الدراسية يثبت أن الإمارات ترسم مسارا مميزا للتميز ، وأعرب وزير تطوير البنية التحتية عن سعادته الغامرة كأب بتخرج نجله سيف ضمن هذه الدفعة المتميزة.

واعتبر سيف عبد الله بلحيف، بكالوريوس هندسة ميكانيكية جامعة بيل أمريكا، أن الحصول على البعثة في حد ذاته تكريم، وقال: نشكر قيادتنا الرشيدة على منحنا الفرصة لاستكمال دراستنا، ونشكر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على هذا التكريم، مثنياً على جهود مكتب البعثات الدراسية وما يقدمونه للطلبة المبتعثين، مؤكداً أن السفر لتلقي العلوم يخلق تحدياً أمام الطالب لإثبات ذاته، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة من حياته سوف يسعى فيها لرد الجميل للإمارات الحبيبة .

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