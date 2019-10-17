الإمارات تحتضن أول جامعة في العالم للذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن «بناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي يجسد روح الريادة التي تتميز بها دولة الإمارات».

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر «تويتر» بمناسبة إطلاق جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي التي تعتبر أول جامعة للدراسات العليا متخصصة ببحوث الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

وقال سموه: «إنه بإطلاق جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، نخطو خطوة طموحة نحو تسخير إمكانات التكنولوجيا، لتعزيز التقدم، وتمهيد الطريق لابتكارات جديدة تعود بالفائدة على الدولة والعالم».

وتستقبل الجامعة قريباً طلبات التسجيل لبرامج الماجستير والدكتوراه لأول أعوامها الجامعية الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل، وستركز مناهجها على دراسات الكمبيوتر والتعليم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي، وتمتاز الجامعة الجديدة بمجلسين، أحدهما استشاري، وثانيهما للأمناء، يضمان أفضل العقول والخبرات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي.

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