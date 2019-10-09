اغلاق مقصف مدرسة «أي بي سي الخاصة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم "الأربعاء"، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المقصف التابع لمنشأة «مدرسة أي بي سي الخاصة» والواقعة في مدينة الشامخة التابعة لأبوظبي، وتحمل الرخصة التجارية رقمCN-1000509)) وذلك وارجعت الهيئة القرار لمخالفة المنشأة للقانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء في أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضح المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية في الهيئة أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة مخالفة المنشأة للاشتراطات الصحية من خلال وضع المواد الغذائية عالية الخطورة بدرجة حرارة الغرفة بالمقصف المدرسي، وعدم توفير سجلات لتسجيل درجات الحرارة عند استلام الوجبات الغذائية من المورد، وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة مما قد يؤثر على مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مؤكداً أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، وإزالتها لأسباب المخالفات.

وأضاف القاسمي أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار جهود الهيئة التفتيشية لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدا على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة، مشيراً إلى أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع لجولاتهم التفتيشية الدورية الرامية إلى التأكد من تقيدها بكافة اشتراطات السلامة الغذائية .

وناشد القاسمي الجمهور بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية من عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولا إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.