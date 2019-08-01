تعليم اللغة اليابانية في بعض مدارس الإمارات خلال عام

المصدر: وام

قال إكيهيكو ناكاجيما سفير اليابان لدى الدولة إن هناك مبادرة جاري العمل عليها بين بلاده ودولة الإمارات لتعليم اللغة اليابانية كلغة أجنبية ثانية في بعض المدارس الثانوية.

وأكد في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" أنه من المتوقع أن يتم التطبيق خلال عام من الآن، مضيفاً أن التعاون في قطاع التعليم بين البلدين يحتل أهمية كبيرة لدى الطرفين.

وأشار إلى أن اليابان والإمارات يعتبران التعليم من أهم الأسس لبناء مستقبل مزدهر، مؤكدا أن الجانبين سيساهمان معاً في تطوير هذا القطاع في البلدين.

ويقيم في الإمارات أكثر من 4000 مواطن ياباني، منهم 3000 في دبي، وأكثر من 1000 في أبوظبي والإمارات الأخرى.

وأضاف السفير الياباني أن العلاقات الثنائية بين اليابان والإمارات كانت مرتكزة دائماً على الاقتصاد، وتحديداً النفط، موضحا أن من مهامه العمل على توسيع هذا التعاون إلى أكثر من ذلك.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت، الشهر الماضي، أن برنامج تطبيق منهاج اللغة الصينية سيبدأ في المدارس، من الصف السابع حتى الثاني عشر، في سبتمبر القادم، وسيتم تعليم اللغة الصينية في أكثر من 200 داخل الدولة.