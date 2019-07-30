طلبة العين يتابعون محاضرات جامعة أبوظبي بتجسيد ثلاثي الأبعاد

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

ربط إبداعي رائد بين الحرم الجامعي الجديد بالعين وجامعة أبوظبي يستطيع بمقتضاه طلبة العين الاستماع إلى المحاضر في الوقت نفسه الذي يلقي فيه محاضرته بجامعة أبوظبي والتواصل معه بشكل مباشر، عبر تقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد

«هولوغرام».

تقنية جديدة تماثل المعمول بها في اتصال الفيديو إلا أن صورة ثنائية الأبعاد للمتحدث تظهر بشكل مباشر من خلال كاميرات موضوعة في أماكن مختلفة من القاعة نفسها، وقد بدأ التشغيل التجريبي بالفعل في قاعتين في كل من الحرم الجامعي الرئيسي في أبوظبي والحرم الجامعي في مدينة العين، وسيتم توفر التقنية في أكثر من قاعة.

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