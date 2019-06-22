" التربية" تعتمد جداول امتحانات الإعادة للصفوف من 4 حتي 12

المصدر: دبي- رحاب حلاوه

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جداول امتحانات الإعادة للصف الثاني عشر للمسارين العام والمتقدم الفصل الدراسي الثالث و الأخير للعام الدراسي الحالي لمدارس التعليم العام و الخاص المطبقة لمنهاج الوزارة على مستوى الدولة، في 9 يوليو المقبل وتستمر لمده ثلاثة أيام ليختتم الطلبة امتحاناتهم في 11 من الشهر ذاته، وعممتها على المدارس.

وحددت الوزارة فترة الامتحان من 9:30 إلى 11:20 صباحاً، على ان تتم الامتحانات على ثلاث فترات و يبدئها الطلبة للمسارين العام والمتقدم بماده الرياضيات في الفترة الأولي رياضيات والفترة الثانية لغة عربية و الفترة الثالثة تربيه إسلاميه، ويختتمها طلبة المسار العام و المتقدم بماده العلوم الصحية.

ويستأنف اليوم طلبة الثاني عشر امتحانات نهاية العام الدراسي بماده الرياضيات، ويختتموا امتحاناتهم في 30 من الشهر الجاري.

واعتمدت الوزارة جداول امتحانات الفترة التعويضية للصفوف من الرابع حتي الحادي عشر على ان تبدأ الامتحانات من ١ يوليو المقبل و يختتمونها في 4 من الشهر ذاته .

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