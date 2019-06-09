19 يونيو انطلاق امتحانات نهاية العام لجميع الصفوف

المصدر:
  • دبي-رحاب حلاوه
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أعلنت  ‏وزارة التربية والتعليم انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2018 - 2019 للصفوف من الأول حتى الثانية عشر ، في 19 يونيو الجاري علي ان يتم اعلان جداول الامتحانات يوم غد الاثنين، جاء ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي  الخاصه بالوزارة

واوضحت وزاره التربيه والتعليم ان  ‏الصفوف من 1 حتى 3 يقتصر امتحاناتهم على مقررات الفصل الدراسي الثالث فقط في جميع المواد اما الصفوف من 4 حتى 12 يتضمن الامتحانات مقررات الفصل الدراسي الثاني والثالث في جميع المواد.

وتعتزم المدارس إنهاء المقررات الدراسية خلال الاسبوع الجاري لتبدأ عمليات المراجعة و استعداداتها للامتحانات من حيث تجهيز القاعات و تخصيص غرف الكنترول و غيرها من لجان خاصه باصحاب الهمم.

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