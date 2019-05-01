ترقية 3 آلاف معلم وموظف في الميدان التربوي بتكلفة 35 مليون درهم

المصدر: أبوظبي -أحمد سعيد

أكدت جميلة بنت سالم المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام في خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي الخامسة عشر من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر المنعقدة اليوم في أبوظبي، أن الوزارة قامت بترقية 3 آلاف معلم وموظف في الميدان التربوي بقيمة 35 مليون درهم خلال العامين 2018 و 2017 مشيرة إلى أن الوزارة تتبع نظام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية.

وقالت الوزيرة هناك خطة للتدرج الوظيفي للمعلمين مرتبطة برخصة المعلم التي ستكون في العام 2021.

وقالت عائشة بن سمنوه عضو المجلس الوطني الاتحادي في معرض مداخلتها على سؤالها الموجه لوزير التربية حول عدم وجود سلم وظيفي في الميدان التربوي هناك إحباط لدى المعلمين وهناك 1003 استقالة خلال 3 سنوات بين المعلمين والموظفين في الميدان وأن المعلم لا يشعر بالأمان ولا توجد خارطة طريق للمعلمين.