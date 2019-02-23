90 فعالية حول توظيف الإبداع لتحسين حياة المجتمع

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

أعلنت لجنة دبي لشهر الإمارات للابتكار عن انطلاق فعاليات أسبوع الابتكار أمس، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، في الإمارة، وبدأت الفعالية الرئيسة في منطقة سيتي ووك، وسط مشاركة واسعة لمختلف الجهات، وتتضمن أكثر من 90 فعالية تحاكي في مجملها مختلف جوانب الابتكار وكيفية توظيفها لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمع.

وشهدت فعاليات اليوم الأول في منطقة سيتي ووك إقبالاً لافتاً من الزوار من مختلف الجنسيات، وشارك عدد من المؤسسات الحكومية بأحدث ابتكاراتها النوعية وخدماتها الذكية، منها شرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الجهات الأخرى.

كما شهدت الفعاليات مشاركة خاصة من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي أسعدت الجمهور عبر المعزوفات العسكرية في أرجاء منطقة سيتي ووك.

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