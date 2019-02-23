دبي تبدأ أسبوع الابتكار بـ90 فعالية نوعية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أعلنت لجنة دبي لشهر الإمارات للابتكار عن انطلاق فعاليات أسبوع الابتكار أمس وتستمر حتى 28 فبراير الجاري، في مختلف مناطق الإمارة، وبدأت الفعالية الرئيسة في منطقة «سيتي ووك»، وسط مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة بدبي، وتتضمن أكثر من 90 فعالية تحاكي في مجملها مختلف جوانب الابتكار وكيفية توظيفها بما يخدم الهدف الرئيس، وهو إحداث فارق إيجابي في حياة المجتمع.

وشهدت فعاليات اليوم الأول في منطقة سيتي ووك إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف الجنسيات، وشارك عدد من المؤسسات الحكومية بأحدث ابتكاراتها النوعية وخدماتها الذكية، منها شرطة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وهيئة الصحة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي للإعلام، وعدد من الجهات الأخرى.

وأكد الرائد خالد المزروعي، من مركز الابتكار في شرطة دبي، والمشرف على الفاعلية، أن شرطة دبي أنشأت جناحاً خاصاً لعرض ابتكاراتها وأحدث مشاريعها، ومن أهمها السيارة الكهربائية المجهزة بكاميرات داخلية وخارجية التي ستستخدم من قبل رجال الشرطة وتعمل عن طريق تطبيق خاص على الهاتف، كما عرضت أحدث الخدمات التي يقدمها مركز الشرطة الذكي والطائرات بدون طيار العاملة في المجال الشرطي، والألعاب الافتراضية والسيارة الخدمية الذكية والمزرعة الذكية وغرفة العمليات المحمولة، إضافة إلى مجالس شرطة دبي، وغيرها من الابتكارات النوعية التي تسهم في تحفيز أفراد المجتمع، وإشراكهم في تصميم ابتكارات، كما عرضت شرطة دبي عدداً من المشاريع الحديثة، منها مشروع عيون ومشروع حماية وبرنامج الجرائم الإلكترونية، ومسرعات المستقبل، وأمن المدارس، ونظام الشكاوى الإلكتروني.

ماسح غبار

وعرضت هيئة مياه وكهرباء دبي في جناحها جهاز ماسح غبار الألواح الشمسية الذي يعمل بالإشارات الضوئية، وكذلك لوحة بيانات ذكية لكل أجهزة المنزل توضح عدد الأجهزة وحجم الاستهلاك وتكشف أي عطل يحدث في الجهاز، كما عرضت عدداً من الروبوتات الذكية المربوطة بأجهزة المنزل التي تستخدم في المنازل الذكية، وكيفية الحصول على المياه من الهواء في المنازل عبر جهاز خاص بذلك سيتم طرحه قريباً.

تجربة تفاعلية

وخصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي متحف مستقبل إقامة دبي الذكي، الذي يعد تجربة تفاعلية فريدة من نوعها لمستقبل قطاع المنافذ والحدود تمكن من خلالها موظفي ومتعاملي «إقامة دبي» من إلقاء نظرة قريبة على مستقبل قطاع المنافذ وتأثيره في حياتهم المستقبلية، كما يعرض السفر الذكي بدون جواز، ويتيح للجمهور تجربة النظارة الافتراضية عبر لعبة اكتشاف الجواز المزور، إضافة إلى عرض أهم الخدمات المستقبلية التي تقدمها الإدارة للجمهور والزوار وتُقدّر بالملايين.

وأطلقت وزارة تطوير البنية التحتية حزمة من المبادرات الابتكارية المتميزة التي تدعم قطاع البنية التحتية في عدد من مناطق الدولة، وتخدم توجه الدولة بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً بحلول عام 2021 وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.

حضر إطلاق المبادرات بالمنطقتين الشرقية والشمالية المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة تطوير البنية التحتية، والمهندسة نادية مسلم النقبي، الوكيلة المساعدة لقطاع الخدمات المساندة.

وذكر المهندس المنصوري أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة تتميز بقدرتها على دعم قطاع البنية التحتية وتسخير التكنولوجيا لخدمة هذا القطاع إلى جانب قدرتها على دعم منظومة استدامة المشاريع والمحافظة على البيئة.

تطبيق

وأشار إلى أن المبادرات الابتكارية التي أطلقتها الوزارة خلال الأسبوع الثالث من شهر الإمارات للابتكار تتضمن مبادرة «Trash express»، وهي عبارة عن تطبيق إلكتروني يمثل الأول من نوعه يسهم في مجال التخلص وإعادة تدوير النفايات بالمواقع الإنشائية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تحقيقاً لمؤشرات الأجندة الوطنية وإدارة مشاريع البنية التحتية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، إضافة إلى مبادرة «Multitasked solar street light» التي يتم وفقها تركيب عمود إنارة شمسي بالأحياء السكنية يقيس البيئة من حرارة ورطوبة وتلوث والتحكم بالإنارة خلال اليوم من خلال استشعار الحركة وغيرها من الميزات.

حزمة متنوعة

كما انطلقت فعاليات النيابة العامة بدبي، لأسبوع الابتكار، التي تضم حزمة فعاليات مبتكرة من حيث المحتوى والتجارب والأفكار الخلاقة، التي تستهدف كلاً من الموظفين ومختلف فئات المجتمع، وتفتتح أولى فعالياتها بالمشاركة في منطقة «الستي ووك» مع عدد من الجهات الحكومية، لإبراز أهم المشاريع النوعية التي تتفرد بها نيابة دبي.

وقالت شمسة المري، مديرة إدارة الاستراتيجية التميز المؤسسي، إن نيابة دبي بدعم من القيادة حرصت على تبني نهج عمل مستمر يوفر الإمكانات والسبل لتبني الأفكار والمشاريع المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس، وستشمل الفعاليات المزمع انطلاقها خلال أسبوع النيابة للابتكار على فعاليات داخلية للموظفين وأخرى خارجية تستهدف كل أفراد المجتمع، من بينها فعالية لقاء الابتكار لعرض ابتكارات النيابة العامة وتجارب الموظفين وتكريمهم، وجلسة حوارية مع شخصية رائدة في مجال الابتكار، إضافة إلى ورشة ومختبر للابتكار.

كما شهدت الفعاليات مشاركة خاصة من الفرقة الموسيقية لشرطة دبي التي أسعدت الجمهور عبر المعزوفات العسكرية في أرجاء منطقة سيتي ووك.