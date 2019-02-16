إشادات عربية وعالمية واسعة بمبادرة موقع «مدرسة» في 1000 قرية

المصدر: أبوظبي ــ مصطفى خليفة

لاقت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق موقع «مدرسة» في 1000 قرية، لتوفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أصداء واسعة وترحيباً كبيراً من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أكدت أن مثل هذه الأفكار المبتكرة والقابلة للتنفيذ تعزز تمكين كل الطلاب في العالم العربي والمجتمعات التي تصنف بالأشد فقراً حول العالم من الحصول على التعليم.

وذكرت «فرانس 24» أن مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي الأكثر تميزاً وشمولية، لأنها ستقدم أكثر من 5 آلاف مادة علمية مبسطة بالصوت والصورة في مختلف العلوم، وتغطي مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وأشارت صحيفة «أوردبوينت» الهندية إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لديه يقين راسخ بأن التعليم هو أكبر أمل للعالم العربي، ولا يمكن أن يكون هناك عائق يمنع الطلاب من تلقي تعليمهم الأساسي، ونقلت عن سموه قوله: «إن النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب».

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