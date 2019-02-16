أصداء واسعة وإشادات عالمية وعربية بإطلاق موقع «مدرسة» في 1000 قرية نائية

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

لاقت مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق موقع «مدرسة» في 1000 قرية، لتوفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت، أصداء واسعة وترحيباً كبيراً من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكدت أن مثل هذه الأفكار المبتكرة والقابلة للتنفيذ تعزز تمكين كل الأطفال في العالم العربي وللمجتمعات التي تصنف بالأشد فقراً حول العالم من الحصول على التعليم.

وذكرت فرانس 24 أن هذه المبادرة من المبادرات الأكثر تميزاً وشمولية لأنها ستقدم أكثر من 5 ألاف مادة علمية مبسطة بالصوت والصورة في مختلف العلوم وتغطي مراحل التعليم من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وأشارت صحيفة «أوردبوينت» الهندية إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لديه يقين راسخ بأن التعليم هو أكبر أمل للعالم العربي، ولا يمكن أن يكون هناك عائق يمنع الأطفال من تلقي تعليمهم الأساسي ونقلت عن سموه قوله: «إن النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب».

وأضافت أنه «من الرائع أن نلاحظ أن المنصة ستوفر 5000 مقطع فيديو مجاني مُعرب في العلوم العامة والرياضيات والبيولوجيا والكيمياء والفيزياء للطلاب من الحضانة حتى الصف 12 من دون الوصول إلى الإنترنت من خلال أربعة حلول مبتكرة غير متصلة بالإنترنت».

وأضافت الصحيفة أن ما يبعث على التفاؤل أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك جيداً هذه الحقيقة وقد ضغطت بذكاء على المفاتيح الصحيحة، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التعليمية على خطوط متشابهة باستخدام التكنولوجيا لأغراض ذات مغزى كما أطلق سموه في أكتوبر 2018، أكبر منصة تعليمية للتعليم الإلكتروني في العالم العربي، حيث انضم أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة إلى المنصة التي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة منذ إطلاقها قبل ثلاثة أشهر.

واحتفت صحف ومواقع اليوم السابع المصرية وإيلاف وعراق نيوز والخليج 365 العراقية بخبر إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الموقع الرائد عربياً، الذي ينهض بمسيرة التعليم في المنطقة.