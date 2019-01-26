تصنيفات وصفية بدلاً من الدرجات لطلبة النقل والثانوية

المصدر: دبي ـــ رحاب حلاوة

أقرت وزارة التربية والتعليم تصنيفات وصفية جديدة، حصلت «البيان» على نسخة منها، بدلاً من الدرجات الامتحانية لطلبة صفوف النقل والمرحلة الثانوية «A- B-C-D-I»، وذلك مع ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.

وبيّن بعض الطلبة أنهم يواجهون تحديين لحصولهم على درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتمثل الأول في حدوث خلل بالنظام الذي يتم من خلاله استخراج النتائج، والثاني في عدم وجود درجات تمكّن الطالب من معرفة مستواه. وأكدت إدارات مدرسية أن الوزارة لم تتح لهم إمكانية طباعة الشهادات، ودعت الطلبة للاطلاع عليها من خلال حساباتهم الإلكترونية.

اقرأ أيضاً:

تصنيفات وصفية بدلاً من درجات الامتحانات لصفوف النقل والثانوية