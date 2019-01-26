تصنيفات وصفية بدلاً من درجات الامتحانات لصفوف النقل والثانوية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أقرت وزارة التربية والتعليم تصنيفات وصفية جديدة بدلاً من الدرجات الامتحانية لطلبة صفوف النقل والمرحلة الثانوية «A- B-C-D-I»، وذلك مع ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، والتي حصلت «البيان» على نسخة منها.

وبيّن بعض الطلبة أنهم يواجهون تحديين لحصولهم على درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يتمثل التحدي الأول في حدوث خلل بالنظام الذي يتم من خلاله استخراج النتائج، والتحدي الثاني في عدم وجود درجات بشكل صريح تمكّن الطالب من معرفة مستواه.

وأكدت إدارات مدرسية أن الوزارة لم تتح لهم إمكانية طباعة الشهادات، وأوعزت لهم بأن الطلبة يمكنهم الاطلاع عليها من خلال حسابات الطلبة الإلكترونية، في وقت اشتكى فيه أولياء أمور من عدم تمكنهم من معرفة نتائج أبنائهم نتيجة خلل في الموقع.

تقييم وصفي

وأوضح سلم «التقييم الوصفي» الذي حصلت «البيان» على نسخة منه للمسار العام أن المستوى A يظهر قدرة الطالب المتميزة على الفهم والمفصل للنصوص المعرفية (العلمية والأدبية)، وتوظيف ما اكتسب من قيم ومبادئ ومعارف ومهارات في حل المشكلات العلمية والحياتية، ويظهر قدرة متميزة على العرض والتقديم وإنتاج المعرفة بأساليب مبتكرة.

أما تصنيف B فيظهر قدرة واضحة على جميع ما تم ذكره في المستوى A، بينما يظهر حصول الطالب على المستوى C بأن الطالب يظهر قدرة على الفهم العام والمفصل للنصوص المعرفية العلمية والأدبية.

ويظهر قدرة متميزة على العرض والتقديم وإنتاج المعرفة بأساليب مبتكرة، أما المستوى D فيظهر قدرة محدودة، أما المستوى I فيوضح أن الطالب ليس قادراً على الفهم والمفصل للنصوص المعرفية (العلمية والأدبية) والربط بينهما، وعدم قدرته على توظيف ما اكتسب من قيم ومبادئ ومعارف ومهارات في حل المشكلات العلمية والحياتية.

وأما في المسار المتقدم فجاء المستوى A ليظهر القدرة المتميزة للطالب على الفهم العميق والمفصل للنصوص، والنقد المنهجي المنطقي للأفكار والمبادئ. واستثمار الحصيلة القيمة والمعرفية والمهارية في مواقف حياتية. وفي إنتاج معرفي مبتكر. ويتبع منهجية علمية منطقية في التفكير وإصدار الأحكام. ويوظفها في حل المسائل والمشكلات.

أما المستوى B فيظهر قدرة واضحة، والمستوى C يظهر قدرته على الفهم، أما المستوى D فيظهر قدرة محدودة على جميع ما احتواه المستوى A، أما المستوى I فيظهر عدم قدره الطالب على الفهم.

قدرة متميزة

جاء المستوى A في مسار النخبة ليظهر قدرة متميزة على استنتاج الأفكار الواردة في النصوص المعرفية (العلمية والأدبية)، وتحليلها ونقدها، واستثمارها لبناء معرفة جديدة بتوظيف القيم والمعارف والمهارات التقنية والعملية وبأسلوب مبتكر، أما المستوى B، C، D يظهرون القدرة الواضحة والفهم ومحدودية الفهم، والمستوى I يظهر عدم القدرة على استنتاج الأفكار الواردة في النصوص المعرفية (العلمية والأدبية).