بالفيديو.. حمدان بن محمد يلتقي نخبة من الطلبة المبتكرين

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي أن الأجيال الجديدة تمتلك الملكة والحنكة والشغف والعزيمة لإثبات ذاتها وتحقيق التميز والإبداع، مشدداً سموه على ضرورة تمكينهم وتحفيزهم لإطلاق طاقاتهم وتبنيها لتنعكس على خدمة الوطن ومؤسساته، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرامية إلى إعداد جيل قادر على الريادة والمنافسة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي عهد دبي مع نخبة من طلبة مدارس دبي يمثلون مختلف الجنسيات، تزامناً مع يوم الطفل العالمي، في التجمع الذي نظمته الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حيث استمع سموه إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم لمستقبل دبي كيفما يرونه بأعينهم، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن أفكارهم، والمساهمة بدور فاعل في رسم مستقبل المدينة التي يكنون لها كل الولاء والانتماء.

وأبدى سموه اهتمامه بأفكار الطلاب ورؤاهم المستقبلية، وأعرب عن سعادته بنوعية المقترحات التي عرضت عليه وتميزها، ووجه بالاستفادة منها من خلال عرضها على الجهات المعنية في حكومة دبي لتحويلها لمشاريع، كما شدد سمو ولي عهد دبي على أهمية الانفتاح على جميع الأفكار المبدعة من الشباب ودعمها لمواصلة مسيرة التطوير التي تحتاج إلى رفد دائم بما هو جديد وبنّاء.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد: "يشكل الطلاب منارة للفكر المستقبلي، وأفكارهم تقدمية ورائعة، ونعول عليهم في رسم ملامح المستقبل، فتنافسيتنا وريادتنا نابعتان من الأفكار الجديدة والمبدعة، ولمواكبة التغير المستمر في العالم ينبغي الاستماع إلى الأجيال الناشئة والتي يعتبر مستقبلنا هو حاضرهم".

وأضاف سموه: "من المهم إشراك قادة الغد في صناعة اليوم، ولهذا جاء لقائي بطلبة مدارس دبي اليوم لتجسيد أهمية الدور الذي يلعبونه في رسم ملامح المستقبل المشرق لدبي، أثروا اللقاء بالأفكار، وقد لمست فيهم شغفاً يستند إلى روح مبتكرة، وأسعدتني روح العمل الجماعي فيما بينهم، والتي تنم عن حس كبير بالمسؤولية تجاه مستقبل مدينتهم التي يعدونها المدينة الأفضل عالمياً، وحرصهم على المشاركة في استدامتها واستمرارية نهضتها".

وعرض الطلاب المشاركون على سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، سبعة مشاريع قاموا بتصميمها لإحداث فرق في مستقبل دبي بمنظورهم الشخصي، حيث عقدت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورشة عمل للتفكير التصميمي لمساعدة الطلبة على صقل أفكارهم، إذ تعد هذه فرصة لحكومة دبي للاطلاع على مقترحات مختلف الأجيال لرسم مستقبل دبي، والمساهمة في غرس ثقافة الابتكار والريادة والتنافس فيما بينهم.