إماراتي وسعودية يفوزان بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم صباح اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة "محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي".

وفاز المعلم الإماراتي راشد علي هاشم من الإمارات والمعلمة فوزية المغامسي من السعودية بالجائزة في درتها الأولى.

معالي حسين الحمادي وزير التعليم متحدثا للبيان عن الفائزين في الدورة الأولى ل "جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي" #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iO8VJNMgW5 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 6, 2018

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للمعلمين راشد علي هاشم من الإمارات و فوزية المغامسي من السعودية فوزهما المستحق بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي.. وذكر عبر حسابه في تويتر أن الجائزة ستظل معين المعرفة الذي يرفد الميدان التربوي بأعلامه ورواده.. وقال: "سقف طموحاتنا كبير ونريد للجائزة أن توقد شعلة التميز والحراك التربوي في سماء الخليج."

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