انطلاق فعاليات الدورة الثانية لـ"منتدى الطلبة توطين °360"

المصدر: أبو ظبي: موفق محمد

تحت رعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص، انطلقت صباح اليوم فعاليات وأعمال الدورة الثانية لـ"منتدى الطلبة توطين °360" والذي يقام بمركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 28 – 30 أكتوبر 2018.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار "البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني" الذي أطلقته الوزارة ضمن حزمة سياسات وبرامج منهجيتها الجديدة للتعامل مع ملف التوطين وذلك بهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها إلى جانب إرشادهم مهنيا وتمكينهم وصولا إلى توظيفيهم في القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقي مشاركة نحو 5 آلاف من الطلبة والشباب المواطنين، إذ سيشهد في يومه الأول مشاركة 1500 من طلبة الجامعات، واليوم الثاني 1500 مشارك من طلبة التعليم المدرسي، في حين سيشارك في يومه الثالث 2000 مواطنا من منتسبي الخدمة الوطنية".

وتتضمن محطات ومسارات "منتدى الطلبة توطين °360" كذلك معرض فرص التدريب الميداني التي توفر فرص التدريب الميداني والوظائف الصيفية المطروحة من قبل شركات القطاع الخاص و معارض وظائف المستقبل ومراكز المشاريع الريادية.