محمد بن راشد: 10 ملايين قارئ سيضيئون عالمنا ويغيرون الكثير

المصدر: دبي ـ البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية مشروع تحدي القراءة العربي.

وما خلص إليه من إنجازات، بعد استقطابه أكثر من 10 ملايين طالب، مشيراً سموه إلى أن كل قارئ هو بمثابة شمعة ستضيء بنور علمها جزءاً من عالمنا. وقال سموه، أمس، في تغريدة عبر حسابيه على موقعي «تويتر» و«إنستغرام»: «10 ملايين طالب في تحدي القراءة العربي.. 10 ملايين قارئ سيغيرون الكثير.. كل قارئ هو شمعة سيضيء بنور علمه جزءاً من عالمه وعالمنا».

وتزامنت تغريدة سموه مع الإعلان عن فتح باب التصويت الإلكتروني لاختيار المدرسة المتميزة، ضمن الدورة الثالثة لتحدي القراءة العربي، حيث تتنافس 5 مدارس عربية على اللقب. كما تستضيف دبي صباح اليوم التصفيات نصف النهائية للتحدي، حيث تلتقي كل الوفود العربية المشاركة في التحدي، والتي تمثل 14 دولة عربية و30 دولة غير عربية، تمهيداً لإعلان الفائز بالدورة الثالثة، خلال الحفل المقرر إقامته الاثنين المقبل في «أوبرا دبي».

اقرأ أيضاً:

محمـد بـن راشــد: 10 مـلاييـن شـمعـــة ستضيء أنوار المعارف في عالمنا

المدارس الخمس المتنافسة..برامج تثقيفية وقرائية نوعية

وزيرا التربية الكويتي والأردني يشيدان بالمبادرة

مثقفون: التحدي يحارب الظواهر الدخيلة على الأمة